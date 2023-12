Marrone: considerare natura e cultura in opposizione, come ha fatto l’Occidente, è un abbaglio

“Non ha senso riflettere sulla natura, in termini di ambiente, paesaggio, di conservazione e sostenibilità senza un ragionamento, ed una politica, analoga che riguardi la società. Sono due aspetti che camminano insieme, sovrapponendosi spesso. La natura non è quella dei documentari. Considerare natura e cultura in opposizione, come ha fatto l’Occidente per tutto l’Ottocento, è un abbaglio: per molte culture la società comprende umani, animali e vegetali. Il vino - pensiamo al concetto di “terroir” - ci insegna perfettamente come natura e cultura non siano in contrapposizione, al contrario”.

