Martinelli, Docg Franciacorta Brut Satèn Benedetta Buizza

La Tenuta Martinelli, di proprietà dei fratelli Giuseppe, Fabio e Cristian Martinelli, comincia il suo percorso enoico nel 2018 ed è collocata ai piedi del Monte Orfano, con i vigneti aziendali a biologico - 10 ettari coltivati a Pinot Nero, Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Carménère - posti tra le località di Cologne, Provaglio d’Iseo, Passirano e Cazzago. La produzione complessiva si attesta sulle 40.000 bottiglie, distribuite su un portafoglio etichette che comprende i Franciacorta Brut, Satèn, Rosé e Dosaggio Zero, che riportano in etichetta il nome della madre dei fratelli Martinelli, e tre vini fermi i rossi Érman - a base di Cabernet Sauvignon e Merlot - e il Curtefranca Romeo, sempre ottenuto dal medesimo uvaggio, più il Curtefranca bianco Curté, da uve Chardonnay. La cantina fa parte di quel gruppo di giovani realtà, che, seguendo il modello varato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso da un ristretto novero di aziende, ha imposto definitivamente il successo della denominazione. Ottenuto da sole uve Chardonnay, il Satèn Benedetta Buizza, maturato per una piccola parte in barrique, resta a contatto con i suoi lieviti per un minimo di 24 mesi. I suoi profumi rimandano alla crosta di pane e alla frutta secca, con tocchi agrumati e speziati. In bocca il sorso è sapido, dallo sviluppo ben profilato e dal finale fragrante e ancora su toni agrumati.

(fp)

