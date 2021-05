Martoccia, Docg Brunello di Montalcino 2016

Nel 1964 la famiglia Brunelli si trasferisce alla "Martoccia", un piccolo podere di circa tre ettari nel comprensorio di Montalcino. Nel 1998, Luca, unico figlio di Anna e Mauro comincia ad acquistare i terreni dove verranno impiantati i vigneti. Oggi, l’azienda Martoccia, ancora squisitamente familiare, conta su una superficie complessiva di 25 ettari di cui 10 coltivati a vigneto, a cui si aggiungono 4 ettari vitati nel territorio del Montecucco. I vigneti che danno vita al Brunello e al Rosso di Montalcino si trovano prevalentemente nel versante sud-ovest della denominazione, con anche qualche piccolo appezzamento che insiste sulla parte nord-est di Montalcino. Quelli coltivati nella denominazione del Montecucco sono invece piantati nell’areale di Cinigiano. In vigna si lavora su rese ad ettaro basse e in cantina coesistono barrique e legni grandi, dove maturano le varie tipologie di vini prodotti dall’azienda, fra cui un interessante rosato. Il risultato sono vini solidi e intensi, dal carattere mediterraneo, assolutamente in linea con una non piccola rappresentanza a Montalcino, di questo tipo di cifra stilistica. Il Brunello 2016 si sviluppa tutto attorno a profumi e sapori balsamici delicati, come l'elicriso, la mentuccia e la melissa, cui si aggiunge con discrezione la profondità del cuoio e la dolcezza della rosa. Il sorso aderisce diffusamente, spargendo per la bocca erbe aromatiche e petali di rosa con persistenza.

