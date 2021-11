Masciarelli, Doc Montepulciano d'Abruzzo San Martino Rosso Marina Cvetic Riserva 2018

Il Montepulciano d’Abruzzo “Marina Cvetic” Riserva è un vino corposo e strutturato, affinato in barrique di primo e secondo passaggio dai 12 ai 18 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. Ampio e possente al naso il 2018, dagli intensi profumi di amarene, anche in confettura, e macchia mediterranea. In bocca è caldo, morbido, pieno e articolato, con un tannino avvolgente e ben scandito, fino ad un finale in crescendo. Traino per tutto un territorio, il progetto enologico dell’azienda fondata nel 1981 da quel grande uomo che è stato Gianni Masciarelli si snoda sulle quattro province abruzzesi, comprendendo le principali caratteristiche pedo-climatiche della Regione: dalle colline Teramane al clima continentale di Ofena, dai vigneti di Loreto Aprutino a quelli della Provincia di Chieti, dove si trova la cantina. Un progetto che ha fatto scuola, restando uno dei più significativi dell’Italia enoica. Oggi c’è una donna altrettanto grande, Marina Cvetic, a condurre autorevolmente, insieme alla figlia Miriam Masciarelli, una specie di piccolo impero del vino: 300 ettari a vigneto, per una produzione media di 2.500.000 bottiglie all’anno. Un portafoglio etichette articolatissimo, a cui nel tempo si sono aggiunti vini importanti ai classici degli esordi, diventati un punto di riferimento, per esecuzione impeccabile e, molto spesso, coerenza con il loro terroir di appartenenza.

