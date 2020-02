Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2012

L’etichetta, con il numero della bottiglia su un totale di poche migliaia, annuncia la straordinarietà di questo Amarone della Valpolicella Classico Docg. Si tratta di un cru che porta il nome del vigneto, noto per la qualità dei vini che ne derivano già nel XII secolo: Campolongo di Torbe. Fa parte della linea “Cantina Privata Boscaini” e viene prodotto solo nelle migliori annate e in quantità limitate. Rosso rubino denso. Fiori rossi e spezie si fondono con note di frutti neri per un naso di bella complessità. Strutturato. Complesso anche al palato, dove il tannino morbido e la dolcezza del frutto lo rendono vellutato. Una vena acida promette grandissima longevità.

(Clementina Palese)

