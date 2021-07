Masi Wine Bar Al Druscié - Cortina d'Ampezzo

Ha già riaperto i battenti, dopo la chiusura forzata causa pandemia, il il Masi Wine Bar “Al Druscié” a Cortina d’Ampezzo. L’esclusiva location della Masi Wine Experience torna con un ricco programma di eventi, all’insegna del relax e del buon vino, in un contesto paesaggistico unico. Novità di quest’anno il “Tofana Top Smartworking”, una giornata di smartworking immersi nella natura e una selezione di percorsi per esplorare la Tofana di Mezzo e, a seguire, un pranzo a tema presso il Masi Wine Bar. Tornano gli appuntamenti con le “Astrocene”, per gli appassionati di astronomia e non, in cui sarà possibile assaporare una selezione di vini e piatti pensati per l’occasione, ammirando il cielo stellato, e le visite guidate all’Osservatorio Astronomico Helmut Ullrich. Ci sarà anche lo “Yoga ad alta quota”, dove sarà poi servito un delizioso brunch. Forte di questo successo enogastronomico, la famiglia Boscaini ha deciso di esportare l'esperienza Masi Wine Bar, aprendo una sede a Zurigo e, di recente, anche a Monaco di Baviera, entrambe nei centri storici cittadini.

