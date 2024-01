Maso Martis, Doc Trento Brut Madame Martis Rare Vintage Riserva 2013

Il Brut Madame Martis Rare Vintage Riserva 2013 è di colore giallo paglierino brillanti dai riflessi. Fitto, stratificato e intenso il suo patrimonio aromatico, che sa di frutta esotica fresca, ananas in particolare, gelsomino, glicine, agrumi gialli canditi, camomilla, crema pasticcera e sale. In bocca la carbonica è fine, persistente e vellutata, per un sorso avvolgente e dal bel ritorno agrumato, che si congeda con un finale lungo, sapido e compatto. Maso Martis, di proprietà della famiglia Stelzer, figlie comprese, è senz’altro una perla della spumantistica di montagna trentina e conta su 10 ettari a vigneto coltivati in biologico, per 90.000 bottiglie di produzione complessiva.

