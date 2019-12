Maso Martis, Doc Trento Brut Madame Martis Riserva 1999

C'è voluto l'aiuto degli amici per raccogliere in due degustazioni la vita di Madame Martis. Dieci anni declinati in una verticale dispari (al Vinitaly) e una verticale pari (al Merano Wine Festival), raccontati dalla precisione dell'enologo Matteo, dalla fermezza di Antonio, dal brio (condito da lacrime commosse) di Roberta, e dal riservato ma solare debutto (vocale) di Alessandra e Maddalena. Due degustazioni che hanno dimostrato come cantar fuori dal coro, coraggio, competenza e passione sono in grado di guidare la Fortuna - notoriamente cieca - verso una piccola testimonianza di successo. A sancire la coerente sintonia che qui si è creata fra uomo, pianta e territorio: un'impronta riconoscibile, con la sua evoluzione (la conoscenza che si affina) e la sua capacità di accogliere ciò che ogni diversa annata consegna. Dodici calici integri, simili nell'intento e diversi nella sua interpretazione. Resta impigliata nell'animo la 1999. 500 bottiglie, sboccate nel 2008 (a confutarne le conseguenze nefaste sulla bolla) di oro intenso e dal sorso evoluto, pieno e garbato di pasticceria, elicriso, ginestra e melissa. Possiamo dirlo: il Giulio Ferrari ha infine trovato una degna compagna, Madama.

