Maso Martis, Doc Trento Brut Nature Blanc de Blancs 2021

È nato un nuovo Trentodoc in casa Maso Martis, la cantina nata nel 1990 a Martignano, ai piedi del Monte Calisio, a 450 metri di altitudine: è il Brut Nature Blanc de Blancs, che si contraddistingue per il dosaggio (qui ha zero residuo zuccherino) e per il millesimo: l’annata è quella del 2021. Un elogio alle potenzialità dello Chardonnay in purezza (3.000 piante per ettaro, con una resa che non supera i 10.000 chilogrammi per ettaro) che la Maison pioniera del Pinot Nero - guidata da Alessandra Stelzer e la sorella Maddalena, figlie dei fondatori Antonio e Roberta Stelzer - rilascerà sul mercato a giugno. A seguito della prima fermentazione avviene la separazione dai lieviti e la preparazione della cuvée. Conservato in serbatoi d’acciaio, il vino è stato imbottigliato la primavera del 2022 con l’aggiunta di lieviti selezionati. Dopo una permanenza sui lieviti per un periodo minimo di 24 mesi, è stato eseguito il remuage e quindi la sboccatura, senza l’aggiunta di zucchero. Il metodo classico dell’azienda che ha dodici ettari ed è certificata biologica esprime al meglio il carattere delle sue uve di montagna e la freschezza delle uve Chardonnay. Alla vista, il nuovo Trentodoc Brut Nature di Maso Martis si presenta di colore giallo paglierino scarico, al naso profuma di frutta fresca e fiori bianchi, con un leggero sentore di lievito. Il perlage è fine e persistente, in un insieme equilibrato ed elegante, di grande appagamento.

