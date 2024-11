Maso Martis, Doc Trento Dosaggio Zero Riserva 2020

Il Dosaggio Zero Riserva è un vino nato nel 2009. Con il Pinot Nero che fermenta in acciaio e lo Chardonnay in barrique, la cuvée così ottenuta sosta successivamente sui suoi lieviti per almeno 36 mesi La versione 2020 profuma di frutta a polpa gialla, lime, frutta secca, pasta frolla e fiori di sambuco. In bocca il sorso è ampio e dinamico, dall’effervescenza vivace che termina in un finale lungo e persistente, dai ritorni agrumati. Maso Martis, di proprietà della famiglia Stelzer, figlie comprese, è senz’altro una perla della spumantistica di montagna trentina e conta su 12 ettari a vigneto coltivati in biologico, per 120.000 bottiglie di produzione complessiva.

(are)

Copyright © 2000/2024