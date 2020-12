Maso Martis, Doc Trento Extra Brut Rosé 2016

A dispetto delle sue dimensioni aziendali ridotte, 12 ettari di vigneto coltivati a biologico per un totale di 65.000 bottiglie annue, Maso Martis, di proprietà della famiglia Stelzer, ha saputo conquistarsi giusto nello spazio di trenta vendemmie (la cantina è nata nel 1990) uno posto non secondario ai vertici della produzione delle bollicine di montagna trentine. E lo ha fatto esibendo un’esecuzione ineccepibile per i suoi vini. Come nel caso dell’Extra Brut Rosé 2016, sui lieviti per almeno 36 mesi, che profuma di ribes, lamponi e fragoline di bosco. In bocca, il sorso è bilanciato, scorrevole e contrastato, con carbonica ben dosata e articolazione senza impuntature.

