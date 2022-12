Maso Martis, Doc Trento Extra Brut Rosé 2019

C’è una personale predilezione per l'Extra Brut Rosé di Maso Martis, Blanc de Noir, che ogni anno si conferma di vivace gradevolezza. Questa versione 2019 non è da meno: fragoline e mandarino danno freschezza alle note pepate e lievitate, mentre in bocca una bollicina di buon temperamento diffonde sapidità e sapore di arancia e pompelmo, in un gioco dolce e amaro che ben si bilancia a fine sorso. Antonio e Roberta, insieme al fidato enologo Matteo Ferrari e oggi anche alle figlie Alessandra e Maddalena, hanno costruito in trent’anni un piccolo successo trentino in termini di vino e agricoltura, dove l’esuberanza e i sorrisi sono di casa, non solo nei loro spumanti.

(ns)

