Maso Poli, Doc Trento Brut Riserva 2014

Maso Poli, con sede a Lavis e di proprietà della famiglia Togn, probabilmente è più nota per la sua produzione di vini fermi, dal Pinot Nero alla Nosiola, dal Pinot Grigio al Traminer, dal Riesling al Teroldego e al Lagrein, a cui affianca un'unica bollicina, oggetto del nostro assaggio. Il Brut Riserva 2014, da uve Chardonnay e Pinot Nero sosta sui lieviti per 60 mesi. Dal colore giallo dorato brillante mette in fila profumi di mela matura, crosta di pane e lieviti a costituire un profilo aromatico classico e ben a fuoco. In bocca, la struttura si sviluppa ricca e cremosa, con il sorso accentato da una vivace verve acida, che ne amplifica lunghezza e persistenza.

