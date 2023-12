Masottina, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Extra Dry Superiore Rive di Ogliano Levante 2

Ottenuto da un vigneto con ceppi di oltre 50 anni di età, il Prosecco Superiore Rive di Ogliano Levante 2022, affinato per oltre quattro mesi in acciaio più uno in bottiglia, appare di un bel colore giallo paglierino brillante, mosso da perlage persistente. I suoi profumi comprendono fiori di tiglio, di acacia e di glicine, accanto a tocchi fruttati di pera e mela mature con rimandi agrumati, mentre il sorso è tendenzialmente dolce, lo sviluppo continuo e il finale polposo su ritorni fruttati e agrumati. L’azienda della famiglia Dal Bianco, che ha sede a Castello Roganzuolo, ha oltre 75 anni di storia alle spalle, conta su 280 ettari di vigneto e produce sette milioni di bottiglie l’anno.

(fp)

