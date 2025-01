Masottina, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Brut RDO Ponente 2023

Sono oramai quasi 80 le vendemmie che ha alle spalle la famiglia Dal Bianco nel trevigiano, a partire dalla tenuta Ai Palazzi di Gorgo a Montigliano, fino all’azienda Terre di Ogliano, fondata dalla terza generazione. Un patrimonio di 280 ettari vitati e 1,5 milioni di bottiglie prodotte, di cui la Collezione RDO è il fiore all’occhiello. Due etichette: il Levante Extra Dry e il Ponente Brut, provenienti dalle Rive di Ogliano di cui i fratelli Dal Bianco sono stati pionieri. L’RDO Ponente 2023 profuma di albedo, melone e gelsomino, con un tocco minerale che si trova anche in bocca; qui il sorso scorre sapido e fresco, cremoso in ingresso, ammandorlato in chiusura.

(ns)

