Masottina, Docg Conegliano Valdobbiadene Superiore Brut Rive di Ogliano Contrada Granda 2018

Il rapporto tra la famiglia Dal Bianco e Conegliano è strettissimo da oltre 70 anni ed è tutta al maschile, partendo dal fondatore Epifanio, passando dai suoi tre figli e oggi con l'ultima generazione di ragazzi al lavoro tra le colline venete del Prosecco. In questo passaggio di testimone il sistema Masottina si è fatto più complesso, con staff tecnico all'avanguardia e studio dei suoli e delle diverse pendenze nell’area storica di Conegliano Valdobbiadene che ha trovato la sua "casa" nella cantina interrata a Ogliano, venti metri sotto terra per lavorare sul sistema della caduta gravitazionale. La visione “verticale” riduce al minimo lo stress delle uve che all'arrivo in cantina vengono attentamente selezionate a mano e conferite per caduta all’interno di una delle presse poste al livello inferiore, giungendo integre, acini e raspo insieme. Qui uva vuol dire soprattutto Glera, ovvero Prosecco Docg e tra le varie etichette in gamma la nostra attenzione ricade sul Contrada Gran Brut- Rive di Ogliano. Il nome si ispira a una delle eleganti vie di Conegliano, mentre la specifica "Rive" indica la particolare connotazione geografica dei vigneti più pendenti del comprensorio di Conegliano Valdobbiadene. Bollicina fine e invitante, naso di pesca bianca e mela verde, poi note più agrumate a dare subito freschezza. Al sorso spicca una certa salinità dovuta alla natura brut. Davvero un calice a tutto pasto.

(Francesca Ciancio)

