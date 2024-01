Masselina, Doc Romagna Sangiovese Serra Riserva 2019

La Tenuta Masselina - appartenuta alla famiglia Fabbri di Castel Bolognese, che ha dato i natali ad Edmondo Fabbri, allenatore della Nazionale di calcio italiana dal 1962 al 1966 - è oggi di proprietà della cooperativa agricola Terre Cevico e si sviluppa su 16 coltivati a vigneto in biologico, posti sulla dorsale collinare tra Imola e Faenza, prevalentemente allevati a Sangiovese, Albana, Pignoletto, Chardonnay e Cabernet Sauvignon. Il Sangiovese Serra Riserva 2019 è maturato per 18 mesi in barrique: i suoi profumi rimandano alla frutta rossa matura, al cioccolato, alla grafite e alle spezie; in bocca il sorso è pieno e articolato, dallo sviluppo solido e dal finale dolce su ritorni speziati.

(fp)

