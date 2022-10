Masseto, Toscana Igt Rosso Masseto 2019

In principio fu la Tenuta dell’Ornellaia a produrre il Masseto. Oggi Masseto è una tenuta a sé stante e il luogo che lo simboleggia è una cantina posta al centro dei 13 ettari di vigneto (che producono 33.000 bottiglie complessive), da cui storicamente nasce il sontuoso Merlot in purezza. La versione 2019 è, come di consueto, monumentale, specie in un’annata particolarmente significativa nel bolgherese. Al naso, trionfa un fruttato a dir poco rigoglioso, affiancato da note intense tostate, di spezie, grafite e balsami. In bocca, l’ingresso è ampio e caldo, pieno e maturo lo sviluppo, dalla fitta e scalpitante trama tannica, che sfocia in una lunghissima persistenza finale.

