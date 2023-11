Massimo Cacciari: “l’Italia sta puntando male e poco su cultura, bellezza ed enogastronomia”

Dai rischi per l’agroalimentare made in Italy nello scenario geopolitico mondiale, al pericolo di perdere la nostra identità in un’Europa che sembra mettere in discussione di essere la patria della cultura del vino e cibo, in nome degli algoritmi con i quali il legislatore europeo ci dice cosa è giusto consumare per la salute, e se l’Italia sta davvero puntando sull’unione tra cultura, bellezza ed enogastronomia: WineNews, a tu per tu con il filosofo Massimo Cacciari, dal Forum dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Coldiretti e The European House-Ambrosetti, a Roma.

Copyright © 2000/2023