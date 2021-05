Master of Wine, annullato il Simposio internazionale in programma in Australia nel 2022 …

Se nel mondo del vino c’è chi pianifica eventi e cerca di guardare con ottimismo al superamento della pandemia, c’è anche chi sceglie la via dell’estrema prudenza. Come l’Institute of Masters of Wine, che ha annunciato di aver annullato il suo Simposio internazionale n. 10 che si sarebbe dovuto tenere in Australia, ad Adelaide nel 2022 (dopo quello del 2018 a Logroño, in Spagna, e quello del 2014 a Firenze, in Italia).

Secondo il direttore esecutivo dell’Istituto, il Master of Wine Adrian Garfort, l’incertezza in corso sui viaggi internazionali ha reso troppo problematica la pianificazione dell’evento. Pertanto, seppur con rammarico, insieme a Wine Australia, che diventerà, comunque, uno dei maggiori sostenitori dell’Istituto per i prossimi cinque è stata presa la difficile decisione di rinviare l’evento.

“Valuteremo la possibilità di tenere un evento alternativo nel 2023, ma dobbiamo considerare attentamente le nostre opzioni alla luce della pandemia in corso”, ha detto Garfort. Ad oggi, sono 416 i Master of Wine (compreso l’unico italiano, Grabriele Gorelli), che fanno base in 31 Paesi del mondo.

Copyright © 2000/2021