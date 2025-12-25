Masters of Wine, l’asta online battuta da Sotheby’s raccoglie 147.000 sterline

Diversi lotti battuti poco sopra le stime minime di aggiudicazione, con qualche eccezione al rialzo, e qualche ottimo affare fatto dai collezionisti, che si sono portati a casa esperienze e bottiglie anche sotto i prezzi previsti, ma, comunque, un incasso significativo, poco oltre le 147.000 sterline: è il risultato messo a segno dall’asta “Explore the World of Fine Wine - The Institute of Masters of Wine Benefit Auction”, organizzata dall’Institute of Masters of Wine e battuta on line da Sotheby’s, per raccogliere fondi a sostegno dell’attività dell’istituto inglese.

E se, guardando ai risultati dei lotti venduti pubblicati on line da Sotheby’s, spicca l’assenza di quello che era presentato come il top lot assoluto (un’imperiale, 6 litri, di Hommage à Élisabeth Bouchet Saint-Émilion Grand Cru 2018 di Château Angelus con un tour privato, degustazione e cena nella tenuta-mito di Bordeaux per 4 persone in compagnia del Ceo Stéphanie de Boüard-Rivoal, con una base d’asta di 19.000-39.000 euro), il top lot per quota di aggiudicazione, con 13.500 sterline, è formato da 1 magnum di Champagne La Grande Année Brut 2015 di Bollinger, con cena privata a tema Champagne nel ristorante stellato L’Abeille di New York con 3 Masters of Wine (Charles Curtis, Lisa Granik e Mary Gorman-McAdams, tutti membri dell’Ordre des Côteaux de Champagne), per 8 ospiti. La cifra di 11.250 sterline, invece, è stata pagata per il lotto formato da 3 magnum di The Flight annate 2015, 2019 e 2021 di Screaming Eagle, icona della Napa Valley, in California, con un pranzo al ristorante Charter Oak per 4 ospiti con la Master of Wine Mary Margaret McCamic, mentre 10.000 sterline (in questo caso sovraperformando nettamente la stima massima prevista di 4.500 sterline) sono servite per aggiudicarsi il lotto formato da 4 bottiglie di Clos des Mouches Rouge 2016 e 4 bottiglie di Clos des Mouches Blanc 2019 di Joseph Drouhin, ed una cena privata in un ristorante bistellato di Londra, nientemeno che in compagnia della critica enoica ritenuta la più autorevole del mondo, Jancis Robinson, Master of Wine, ma anche insignita del titolo dell’Order of the British Empire, con i vini per la cena selezionati direttamente da lei, dalla sua cantina personale.

Tra i lotti “italiani”, invece, il top è stata la Jeroboam (3 litri) di Brunello Riserva 2016 della Tenuta Greppo Biondi-Santi, cantina che rappresenta la storia del territorio di Montalcino, aggiudicata a 3.750 sterline (oltre la stima più alta di 3.000 sterline), e stessa quotazione è stata raggiunta dal lotto formato da 1 magnum di Ornellaia 2013, uno dei gioielli di Bolgheri, del Gruppo Frescobaldi, con una visita privata e un pranzo nella tenuta per 6 persone, mentre 3.000 sterline sono state battute per il lotto formato dall’esperienza nelle tenute Ceretto, nelle Langhe, che prevede un pranzo privato nella Casa dell’Artista per 6-8 persone, ed una degustazione nella tenuta di Monsordo Bernardina (con il suo iconico Acino), una degustazione da botte alla tenuta Bricco Rocche, ed un magnum di Barolo 2021 per ogni ospite. Ed ancora, 2.000 sterline sono state la quota di aggiudicazione per 1 magnum di Franciacorta Vittorio Moretti e una visita privata alla cantina Bellavista, oltre ad un soggiorno nel Relais de L’Albereta, con la cena per due persone al ristorante l’Aurum. Con buone aggiudicazioni, rispetto alle stime, anche per i lotti firmati da Tenuta San Leonardo, Ferrari Trento, Frescobaldi Gorgona, Castello di Fonterutoli, Isole e Olena, Terlano Arillo in Terra Bianca e Mosnel.

