Mastroberardino, Docg Fiano di Avellino Stilèma 2017

Il Fiano Stilèma 2017 ottenuto dopo 12 mesi in barrique non nuove, profuma di mandorla, cedro, erbe di campo e spezie, con toni affumicati di sottofondo. In bocca, il sorso offre uno sviluppo che va decisamente incontro a chi ama i bianchi più rotondi e gli invecchiamenti in legno. La Mastroberardino è una delle aziende vinicole più antiche d’Italia. Attualmente è alla decima generazione e sin dall’800 ha coperto un ruolo all’avanguardia per i vini campani. L’azienda di Atripalda è stata, per anni, l’unica realtà portabandiera della vitivinicoltura di qualità in Campania, grazie al grande lavoro del Cav. Antonio Mastroberardino, padre dell’attuale patron Piero, costantemente impegnato a diffondere il pregiato patrimonio varietale dell’avellinese. Oggi Mastroberardino preserva ancora identità, continuità e sviluppo della viticoltura autoctona, vera e propria missione aziendale insieme alla difesa dei valori vitivinicoli tradizionali, ma con occhio attento all’innovazione e all’interpretazione moderna dei propri vini. Una robusta filosofia produttiva, che ha consegnato etichette, per certi aspetti, senza tempo, come nel caso dei Taurasi, ma anche etichette più immediate e fruibili, non meno coerenti. Difficile definire Mastroberardino un’azienda specializzata in una particolare tipologia. Tutte e tre le denominazioni del territorio, Taurasi, Greco e Fiano, sono realizzate con personalità.

