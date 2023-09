Mastrojanni, Toscana Igt Ciliegiolo 2020

Non solo Brunello tra i vini prodotti da Mastrojanni. Nel portafoglio etichette aziendale troviamo anche il Ciliegiolo, vitigno toscano di antica coltivazione che ha trovato, specialmente in Maremma, il luogo d’elezione per il suo rilancio, dimostrandosi però - come le sue vicende produttive del passato dimostrano - a suo agio anche a queste latitudini. La versione 2020, maturata in legno per 8 mesi, profuma di ciliegia matura e confettura di mirtillo. In bocca, il sorso è morbido e dolce, dai tannini soffici e dal finale piacevolmente sapido. La cantina Mastrojanni venne fondata dall’avvocato Gabriele Mastrojanni che rilevò le tenute di San Pio e Loreto, nel 1975. L’azienda, posta nella sottozona di Castelnuovo dell’Abate, affacciata sulla valle che divide Montalcino da Rocca d’Orcia, è riuscita, da allora, a scrivere un bel pezzo di storia del Brunello, grazie ad etichette, uscite agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, riconosciute da subito sopra la media. Oggi, è costituita da 39 gli ettari a vigneto di proprietà per una produzione di 160.000 bottiglie, con i Brunello ottenuti dai vigneti Schiena d’Asino (a prevalenza sabbiosa) e Loreto (a prevalenza tufacea), a rappresentarne le punte di diamante. Dal 2008, Mastrojanni era passata al Gruppo Illy, ma, alla fine del 2022, la cantina è stata rilevata per intero da Francesco Illy, già produttore di Brunello con Podere Le Ripi.

