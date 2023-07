Mater - Moggiona (AR)

via di Camaldoli, 52

Filippo Baroni e Marta Bidi, compagni nella vita e nel lavoro, hanno creato un ristorante, il “Mater, in un luogo incredibile: nei pressi dell’eremo di Camaldoli, nel Casentino, a Moggiona, in provincia di Arezzo. Baroni, che si è fatto le ossa da Gaetano Trovato da “Arnolfo” a Colle Val d’Elsa, apre nel 2004, insieme ai genitori e ai due fratelli, il ristorante “I Tre Baroni”, a Moggiona, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che, successivamente, diventa la “Locanda dei Baroni”. Infine, arriva “Mater” nel 2017, un locale con un respiro più ampio, capace di diventare portavoce di un territorio antico in cui la natura è il cardine dove ruota un’esperienza multisensoriale unica. Accoglienza e cucina si fanno interpreti di questo luogo, con la ricerca sulle materie prime, i profumi e le visioni del bosco, mentre i sapori profondi raccontano di pazienti produttori e di ingredienti elaborati con sapienza e rispetto, diventando un viaggio gustativo al centro della foresta.

