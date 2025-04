Matteo Renzi: “che cosa rappresentano agroalimentare e vino per l’Italia? Soldi, lavoro e radici”

“Che cosa rappresentano agroalimentare e vino per l’Italia? Soldi, posti di lavoro, ma anche e soprattutto valori, identità e radici”. E per difenderli dai dazi di Trump “la prima cosa è rispondere a livello Ue, e non come singolo Paese. Secondo, usare l’opportunità per sburocratizzare, dare una mano sull’energia, lavorare più sull’industria che sul vino per il 4.0, e sul vino aiutare chi esporta anche col credito d’imposta, anche se dicono che è aiuto di Stato. E smettere di considerare la globalizzazione un problema”. Così, a WineNews, Matteo Renzi, leader Italia Viva, da Vinitaly 2025 a Verona.

