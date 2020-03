Mattiacci: “la comunicazione ha un impatto determinante sull’economia, impariamo ad usarla”

A WineNews Alberto Mattiacci, docente di Marketing e Business Management all’Università La Sapienza: “bisogna stringere delle alleanze in modo che la distribuzione stessa condivida l’interesse a trasferire al consumatore il valore delle produzioni italiane. Il secondo punto riguarda la necessità di piani di lungo periodo, dai cinque anni in avanti, per lavorare sulla reputazione, delle denominazioni e delle aziende. Facendo i conti con quanto sta succedendo con il coronavirus, c’è un ulteriore insegnamento da trarre: a meno che non si tratti di multinazionali, che in Italia sono davvero poche, da solo non ce la fa nessuno”.

Copyright © 2000/2020