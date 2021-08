Maugeri, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Fronte Bosco 2020

Carla Maugeri, architetto prima di tutto, ma anche appassionata donna del gusto, ha ristrutturato l'ottocentesco casale di famiglia a Riposto, in provincia di Catania, trasformandolo in “Zash” un bellissimo resort, dove ha voluto un ristorante gourmet, che si fregia ormai da un paio d'anni della stella Michelin. Ma non solo. Ha convito il papà Renato a mettere mano ad un'altra proprietà di famiglia a Milo sul versante sud dell'Etna, dove i Maugeri producevano vino negli anni Settanta del secolo scorso, ripristinandone vigneto, che oggi si estende per 5,5 ettari, e cantina. Il risultato è uno spettacolare anfiteatro coltivato a vigna, da cui vengono fuori tre vini, due bianchi e un rosato. Buonissimo l’Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Frontebosco 2020, ottenuto della porzione di vigna piantata a ridosso del bosco di conifere che circonda la proprietà. Il bicchiere rimanda a profumi di grande finezza dalle note di timo, lavanda e zagara, sentori iodati e fumè, corbezzolo e gelso bianco. In bocca, è un vino fresco, sapido e di lunga persistenza, a cui contribuisce un finale agrumato ed appagante.

(Massimo Lanza)

Copyright © 2000/2021