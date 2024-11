Maugeri, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Frontebosco 2023

La famiglia Maugeri produce i suoi vini bianchi, complessivamente 45.000 bottiglie, sulle pendici Est dell’Etna nel comprensorio di Milo, dividendosi tra due contrade (per un totale di 7 ettari a vigneto in biologico): Contrada Volpare e Contrada Praino, poste a 700 metri di altezza sul livello del mare. L’Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Frontebosco 2023, Carricante in purezza, è vinificato in tonneau e possiede un bagaglio olfattivo variegato dai rimandi ai fiori gialli, alla susina, alla pesca e al cedro, con tocchi di pietra focaia a rifinitura. Raffinato anche in bocca, dove il sorso è spesso ma slanciato, di grande fragranza acida e dal finale lungo, sapido e avvolgente.

