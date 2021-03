Maurizio Alongi, Docg Chianti Classico Vigna Barbischio Riserva 2018

Nel 2015, l’enologo Maurizio Alongi decide di diventare produttore in prima persona, rimettendo in salute un vigneto degli anni ’70, posto sotto la torre medioevale di Barbischio, piccolo agglomerato vicino a Gaiole in Chianti. Ne nasce uno straordinario Cru, alimentato da una vigna altrettanto straordinaria, coltivata a quasi 500 metri d’altezza, dentro un bosco, che solo una visita può fotografare nella sua bellezza, oltre che vocazione. Vigna Barbischio Riserva 2018 continua a raccontare di aromi floreali, di piccoli frutti rossi sussurrati e di una nota silvestre appena affumicata. In bocca, il vino è deliziosamente bilanciato tra dolcezza del frutto e freschezza salina.

