Maurizio Alongi, Docg Chianti Classico Vigna Barbischio Riserva 2021

L’enologo Maurizio Alongi ha maturato gran parte della sua sensibilità tra le colline di Gaiole. E quando è tornato a sfidare, stavolta come produttore, un territorio vocato ma difficile come questo, lo ha fatto con un progetto semplice quanto rigoroso. Iscrivendo, per esempio, le sue viti di Barbischio nell’elenco regionale dei vigneti che possono rivendicare la menzione “Vigna”. Un’opportunità semplice da sfruttare, ma non molto praticata, che, detto di passaggio, esiste fin dalla legge sul vino del 1992 (con buona pace di chi parla oggi di territorio quasi sempre a sproposito). E poi mantenendo in salute, ancora una volta con semplicità, quelle viti vecchie di 40 anni, sostituite singolarmente solo alla loro morte. Il risultato è anch’esso semplice e, in parte, poco discutibile: un vino che, annata dopo annata, acquista in autorevolezza, ponendosi tra le migliori espressioni del Chianti Classico. La versione 2021 ha profumi ariosi e scintillati di piccoli frutti rossi e aghi di pino, con tocchi ferrosi e di noce moscata, ad anticipare un sorso ritmato, snello e fragrante, dal bel carattere sapido.

(fp)

Copyright © 2000/2024