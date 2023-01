Maurizio Bai: le imprese del vino italiano sono resilienti, ma devono lavorare sul prezzo unitario

Il valore del vino italiano come asset per una banca, e la capacità del suo tessuto imprenditoriale di dialogare con il mondo bancario, cogliendo le opportunità offerte dagli strumenti finanziari, come il pegno rotativo, introdotto nell’emergenza Covid, e, ora che appare superata, se l’agroalimentare e il vino in particolare hanno fondamentali solidi per affrontare lo scenario economico che stiamo vivendo. Lo abbiamo chiesto a Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Copyright © 2000/2023