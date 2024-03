Mauro Molino, Docg Barolo Conca 2020

Nessuna storia secolare qui, ma tanta passione per la viticoltura e vini sempre più buoni. L’azienda prende forma nel 1979, quando Mauro Molino torna in Langa dall’Emilia Romagna, per dedicarsi ai vigneti lasciati dal padre. Produce il suo primo Brunello nel 1982 proprio dai 0,5 ettari di proprietà del vigneto Conca a la Morra, anfiteatro di viti ultracinquantenni da cui l’annata 2020 ha estratto tanta polpa agrumata e floreale - arricchita da toni mentolati e speziati al naso, cui si aggiungono quelli ematici in bocca - che scorre sapida e rinfrescante verso un lungo finale vegetale. Oggi gli ettari di vigna totali sono 20, che Mauro conduce insieme ai figli Matteo e Martina.

