Mauro Veglio, Docg Barolo Castelletto 2017

I Barolo di Mauro Veglio, utilizzando una banale etichetta, fanno parte della ricca schiera di quelli da considerarsi moderni, ma senza eccessi, figli dell’esperienza dei “Barolo Boys” e prevedono macerazioni brevi in rotomaceratori e legno piccolo per le maturazioni. I vigneti da cui arrivano le uve sono quelli di La Morra - con i Cru Gattera, Arborina e Rocche dell’Annunziata - e Monforte d’Alba, con il Cru Castelletto. E proprio il Barolo Castelletto 2017 è oggetto del nostro assaggio. I suoi profumi sono segnati da un rigoglioso fruttato con un tocco di rovere a fare da contrappunto. In bocca, il sorso non manca di impatto, saporito e succoso, chiude con una bella nota balsamica.

