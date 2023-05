Mazzei, Doc Maremma Toscana Vermentino Superiore Belguardo V 2021

La Tenuta Belguardo è la dependance maremmana della famiglia Mazzei, punto di riferimento tra i più acclarati del panorama enologico toscano, a partire, evidentemente, dal Castello di Fonterutoli, una delle realtà più significative del Gallo Nero e non solo. Nasce a metà degli anni Novanta del secolo scorso il progetto nell’areale in provincia di Grosseto, siamo nelle colline tra il capoluogo e Montiano, ed oggi conta su 34 ettari a vigneto. Qui, accanto ad una doverosa produzione rossista (con il Morellino in evidenza), i Mazzei hanno anche proposto una declinazione enoica bianchista, sempre più protagonista all’interno del loro portafoglio etichette. A stimolare questa scelta, evidentemente, il successo del Vermentino, ma anche una solida convinzione che proprio in Maremma, questo vitigno, tipicamente mediterraneo, possa raggiungere risultati più che lusinghieri e, per certi aspetti, sorprendenti. Fresco di modifica del disciplinare, appena approvato, ecco il primo Vermentino Superiore della denominazione e della cantina: il Belguardo V, la cui prima annata è uscita nel 2011. Un vino decisamente non banale, ottenuto dall’incrocio di due cloni corsi e sardi e vinificato e maturato in anfora ed in acciaio. La versione 2021 profuma di frutta matura a polpa gialla, miele d’agrumi, mandorla fresca e erbe aromatiche. In bocca, il sorso è ricco, succoso e, soprattutto, sapido, con nota finale dai richiami salini.

(fp)

Copyright © 2000/2023