Mazzei, Docg Chianti Classico Gran Selezione Badiòla 2017

Ottenuto dai vigneti dominati dall’omonima pieve romanica nel Comune di Radda in Chianti, la Gran Selezione Badìola 2017 è un Sangiovese in purezza, maturato per 16 mesi in legno piccolo. Il naso possiede registri raffinati divisi tra richiami fruttati, floreali e speziati. In bocca, la struttura è articolata e ben mossa da una verve acida continua e ficcante, fino ad un finale ampio e succoso. Quella dei Mazzei è una delle storie più lunghe che sa regalare la Toscana enoica. Una storia che ha come fulcro il Chianti Classico con il Castello di Fonterutoli, oggi moderna cantina con 117 ettari a vigneto per una produzione di 800.000 bottiglie. Ma anche una storia fatta di grandi personaggi come Lapo Mazzei, recentemente scomparso e che è stato per venti anni presidente del Consorzio del Chianti Classico, in un periodo di forti cambiamenti, ponendo al contempo le basi all’assetto odierno della sua azienda. Oggi, a guidarla ci sono i figli Filippo e Francesco che hanno nel tempo raggiunto obbiettivi significativi e dato un respiro più ampio a questa realtà. Con la presentazione di Badìola insieme a Castello di Fonterutoli e Vicoregio, per esempio, i Mazzei hanno voluto anticipare l'auspicabile passo delle menzioni geografiche aggiuntive: 3 Gran Selezione, da 3 distinti Cru, tutti ben decifrabili nel bicchiere, che si trovano rispettivamente a Radda, Castellina e Castelnuovo Berardenga.

