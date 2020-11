Merano Wine Festival: ecco l’edizione digitale in tempo di Covid, secondo Helmuth Kocher

“Una vera e propria fiera virtuale, e un palinsesto di simposi e show, che dal 6 al 10 novembre collegheranno il vino italiano al mondo”. Sulla piattaforma “WineHunterHub” stand virtuali, la possibilità di dialogare con i produttori, e poi video presentazioni, informazioni e tanti altri strumenti. “In parte in diretta, in parte con contributi preregistrati, in un format nuovo che esplora le potenzialità del digitale”. Aspettando il Merano Wine Festival “in presenza”, a Marzo 2021.

