Mesa, Doc Carignano del Sulcis Buio 2018

Gavino Sanna, protagonista da decenni del mondo della comunicazione pubblicitaria (e figura famosa pressoché in tutto il globo terracqueo), ha deciso nel 2000 di dedicarsi ufficialmente anche all’attività vitivinicola: fondando questa cantina che da un paio d’anni circa ha visto l’ingresso, nella proprietà, della famiglia Marzotto e del Gruppo Santa Margherita, che ne ha acquisito una fetta consistente pur mantenendo una proficua collaborazione con lo stesso Sanna, il cui pensiero e il cui lavoro si toccano letteralmente con mano una volta analizzati più da vicino stile e produzione aziendale. Dalla cantina al packaging, infatti, impossibile non notare come dietro ogni scelta estetica ci sia una cognizione di causa non comune, al fine di proporsi sul mercato con veste e immagini di rilievo. Siamo nel territorio del Sulcis: con settanta ettari sparsi un po’ ovunque nell’ambito, e la modernissima cantina a svettare presso il comune di Sant’Anna Arresi, località dove l’azienda si dedica specificamente al Vermentino. Anche le tipologie di terreno, quindi, si rivelano cangianti, muovendo da scheletri calcarei per incontrare poi argilla e sabbia, datosi che le coste di Porto Pino brillano non distanti da lì. Rosso luminoso, questo Buio, nonostante l’ossimoro: toni floreali, speziati e di melograno anticipano infatti una bocca elegante, con finale balsamico e tannino modulato.

(Fabio Turchetti)

Copyright © 2000/2020