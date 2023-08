Mesa Madrid - Zürich

Trovare tutto il calore, il colore ed i sapori della Spagna in Svizzera, a Zurigo, è possibile. Tra tapas di assoluta qualità e piatti tipici rivisitati in chiave moderna ed elegante, è quello che propone Mesa Madrid, il tutto accompagnato con una grande selezione di vini iberici, da quelli del Prioràt a quella della Rias Baixas, da La Rioja alla Ribera del Duero, all’immancabile Cava, ma non solo, con qualche piccola escursione tra Francia ed Italia, senza dimenticare la Svizzera. Nel piatto si va dai va dai sorprendenti polpo, patate e crema di peperoni affumicati, alle crocchette al tartufo, funghi ed emulsione di aglio nero, ai più classici “langostinos”, gamberetti serviti con aglio e cipollotti, passando per tante variazioni di piatti a base di carne e di pesce, dove “la plancia” domina come strumento di cottura. E non può mancare il classico dei classici, simbolo della gastronomia spagnola, come il Jamòn Iberico anche di grandissime stagionature, così come i formaggi iberici, tutti da scoprire.

