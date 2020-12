Methius, Doc Trento Brut Riserva 1990

La famiglia Dorigati, da cinque generazioni nel mondo del vino trentino, è una delle firme storiche della Regione ed oggi coltiva 10 ettari di vigneto per una produzione di 100.000 bottiglie. Tra i pionieri della spumantistica di montagna, la cantina con sede a Mezzocorona ha saputo declinare anche interessanti versioni di vini fermi a base di Teroldego, evidenziando una vocazione a tutto tondo delle etichette aziendali, sempre realizzate all’insegna della coerenza e dell’autenticità. Sul versante delle bollicine resta un punto di riferimento il Brut Methius Riserva, uvaggio a base di Chardonnay e Pinot Nero provenienti dalle colline di Faedo e Pressano, che non è soltanto un vino ma un vero e proprio progetto a sé stante nato nel 1986 e curato da Carlo Dorigati ed Enrico Paternoster. La versione 1990 ben racconta l’attitudine all’invecchiamento degli spumanti più centrati. I suoi profumi sono ancora fragranti, con cenni di frutti bianchi e rossi, crosta di pane e speziature a condurre un profilo aromatico evoluto al punto giusto. In bocca, il vino si muove disinvolto tra carbonica affievolita ma una freschezza acida vivace, che lo rendono vivo e incisivo.

Copyright © 2000/2020