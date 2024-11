Methius, Doc Trento Brut Riserva 2019

La famiglia Dorigati è una delle firme storiche del Trentino enoico ed oggi è condotta dai cugini Paolo e Michele, che gestiscono 10 ettari di vigneto per una produzione media annuale di 100.000 bottiglie. Il loro vino bandiera e senz’altro il Methius Riserva, nato nel 1986 ed ottenuto da un uvaggio a base di Chardonnay - che viene fermentato in barrique - e Pinot Nero, provenienti dalle colline di Faedo e Pressano, che resta ad affinarsi sui suoi lieviti per cinque anni. La versione 2019 profuma di agrumi e frutta gialla con tocchi di fiori di glicine, pasticceria e spezie. Fresco e sapido il sorso, dallo sviluppo vivace e dinamico e dal finale croccante e dai ritorni speziati.

