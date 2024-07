Michele Antonio Fino: “nel vino c’è troppa comunicazione a scapito di poca informazione”

Professore di Diritto all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e produttore a Cascina Melognis, nella sua Revello in Piemonte, dove coltiva uve autoctone, con WineNews, Michele Antonio Fino parla della necessità di un equilibrio tra comunicazione ed informazione e della strumentalizzazione del rapporto tra storia, vino e territorio in favore della vendibilità. Temi presenti anche nel suo ultimo volume “Non me la bevo. Godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode” per Mondadori, nel quale sfata i falsi miti per educare a scelte più critiche.

