Michele Chiarlo, Docg Barolo Cerequio 2017

Arioso ed ampio al naso è il Barolo Cerequio 2017 di Chiarlo, dove fra sentori di frutti scuri maturi, viola e balsami, si fa largo anche una aristocratica nota boisé. Tannini fitti e ben estratti al palato contengono in maniera impeccabile il frutto pieno e succoso, fino ad un profondo e persistente finale. La cantina, condotta dai Chiarlo, Michele, Alberto e Stefano e fondata nel 1956, resta saldamente un punto di riferimento per il Piemonte enoico. Tre le strutture aziendali, 11 vigneti tra Monferrato, Langhe e Alessandrino, 150 ettari coltivati a vigna, per 1.100.000 bottiglie annue e uno stile sobriamente moderno, capace di valorizzare l’impronta territoriale delle etichette aziendali.

