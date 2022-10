Michele Satta, Doc Bolgheri Rosso 2020

La storia di Michele Satta pare una di quelle in cui tutto avviene in tempi gradualmente perfetti: prima vendemmia a Bolgheri da studente, laurea in Agraria a Pisa, primo vino da vigne affittate, poi da vigne piantate, il tutto trovandosi a partecipare all'origine di un territorio e al suo successo mondiale. Passo passo, è cresciuto lui (con la sua famiglia), insieme alla consapevolezza del contesto, nei dettagli e nell'insieme: e questo traspare dalle parole che sceglie di pensare, come dai vini che sceglie di fare. È gentilissimo il Bolgheri Rosso 2020: dolce e vegetale, saporito e succoso, ha balsami maremmani che lo caratterizzano e la freschezza agrumata che leviga il tannino deciso.

