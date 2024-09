Michele Satta, Doc Bolgheri Superiore Piastraia 2021

Il Bolgheri Superiore Piastraia 2021 ha naso intenso dai profumi di ribes, ciliegia, corteccia, grafite, con leggeri accenti erbacei che virano verso il balsamico e le spezie. Articolato il sorso, che risulta polposo e fruttato, dai tannini fitti e levigati e dal finale lungo e intenso ancora su toni fruttati. Michele Satta varesino di nascita con origini sarde, uno dei pionieri di Bolgheri, arriva in Toscana nel 1974 prendendo in affitto i suoi primi vigneti, da cui escono le etichette della vendemmia 1983. Pianta la prima vigna nel 1991 ed oggi la sua azienda, che vede suo figlio Giacomo sul ponte di comando, conta su 21 ettari per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie.

