Miele, crolla la produzione italiana. “Ma il segnale ambientale che mandano le api è drammatico”

A WineNews le riflessioni di Francesco Panella, apicoltore e per anni guida dell’Unaapi - Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani. “Non solo le api non producono quel surplus che serve all’uomo per fare miele, ma non hanno abbastanza cibo per sopravvivere. E non per un’annata scarsa, ma per effetti di un cambiamento climatico che sentono molto prima e che arriveranno anche per l’uomo. Ci dicono che serve un cambio di passo vero”.

