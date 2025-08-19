Minimo storico per il consumo di alcol negli Usa: è il tasso più basso degli ultimi 90 anni

Negli Stati Uniti la percentuale di adulti che dichiarano di consumare alcol è scesa al 54%, il valore più basso nei quasi 90 anni di ricerche condotte dalla storica società Gallup: un dato che coincide con la crescente convinzione tra gli americani che un consumo moderato di alcol sia dannoso per la salute, convinzione che per la prima volta è condivisa dalla maggioranza. Dal 1997 al 2023, almeno il 60% degli americani ha dichiarato di bere alcol. La percentuale è scesa al 62% nel 2023 e al 58% nel 2024, prima di raggiungere il 54% di oggi. Prima dell’ultimo sondaggio, il tasso era sceso sotto il 60% in meno di 10 occasioni, incluso il 58% nel sondaggio iniziale del 1939 e un minimo del 55% registrato nel 1958. I massimi dal 68% al 71% si sono registrati tutti tra il 1974 e il 1981. Gallup monitora il comportamento degli americani in materia di consumo di alcol dal 1939 e le loro opinioni sulle implicazioni per la salute di un consumo moderato di alcol dal 2001, e gli ultimi risultati provengono da un’indagine sulle abitudini di consumo condotta a luglio.

I cali consecutivi del consumo di alcol dichiarato dagli americani negli ultimi anni non hanno eguali nel trend di Gallup e coincidono con recenti ricerche che indicano come qualsiasi livello di consumo di alcol possa influire negativamente sulla salute. Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto alle precedenti raccomandazioni, secondo cui un consumo moderato di alcol potrebbe offrire alcuni benefici protettivi.

Utilizzando il 62% del 2023 come valore di riferimento (poiché il dato del 2022 del 67% è un valore anomalo), il calo del consumo di alcol è stato più pronunciato tra le donne (in calo di 11 punti percentuali dal 2023, al 51%) che tra gli uomini (in calo di cinque punti percentuali, al 57%). Il consumo è diminuito di 11 punti tra gli adulti bianchi non ispanici, mentre è rimasto piuttosto stabile intorno al 50% tra le persone di colore.

I giovani adulti dichiaravano di bere alcolici già dieci anni fa, ma questa tendenza non ha fatto che accelerare, con il tasso che è sceso dal 59% del 2023 al 50% di oggi. Questo pone il loro tasso di consumo di alcol al di sotto di quello degli adulti di mezza età e degli anziani, sebbene in questi gruppi siano meno numerosi coloro che dichiarano di bere rispetto a due anni fa.

Negli ultimi decenni si è registrata poca differenza nelle percentuali di coloro che dichiaravano di bere alcolici, ma la situazione è cambiata negli ultimi due anni, con un netto calo del consumo di alcol tra i Repubblicani (in calo di 19 punti, al 46%), ma non tra i Democratici (rimanendo piuttosto stabile al 61%).

Il calo del consumo di alcol non sembra essere causato dal passaggio ad altre sostanze che alterano l’umore, in particolare la marijuana ricreativa, ora legale in circa metà degli stati degli Stati Uniti. Sebbene il consumo di marijuana sia oggi più elevato rispetto a dieci anni fa, è rimasto piuttosto stabile negli ultimi quattro anni e quindi non sembra essere un fattore determinante nella scelta di non bere alcolici.

Per la prima volta nell’analisi Gallup, la maggioranza degli americani, il 53%, afferma che bere con moderazione, ovvero “uno o due drink al giorno”, fa male alla salute. Solo il 6% afferma che fa bene alla salute, mentre il 37% ritiene che non faccia alcuna differenza. L’attuale convinzione che un consumo moderato di alcol sia dannoso per la salute segue un aumento dal 28% nel 2018 e dal 39% nel 2023 al 45% di un anno fa. Al contrario, dal 2001 al 2011, la percentuale di persone con questa opinione si è aggirata intorno al 25%, all’incirca uguale a quella di coloro che consideravano il bere benefico.

In linea con il calo del consumo di alcol, già basso, tra i giovani adulti nell’ultimo decennio, questa fascia d’età è stata anche la più propensa a credere che il bere faccia male alla salute. Nel 2001, circa il 30% dei giovani adulti e degli adulti di mezza età riteneva che il consumo moderato di alcol fosse dannoso, mentre il 21% degli adulti più anziani era d’accordo. Tuttavia, entro il 2007, i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni avevano superato entrambe le altre fasce d’età in termini di preoccupazione, con un recente aumento a circa due terzi di coloro che affermavano che il consumo moderato di alcol fosse dannoso. La convinzione degli adulti di mezza età e degli anziani che il bere faccia male alla salute è aumentata negli ultimi dati, ma è ancora inferiore a quella dei giovani adulti. Inoltre, le donne sono più propense degli uomini a considerare il consumo moderato di alcol come malsano (rispettivamente il 60% contro il 47%).

Tra gli americani che bevono, i modelli di consumo stanno cambiando. Un minimo storico del 24% dei bevitori afferma di aver bevuto un drink nelle ultime 24 ore, mentre il 40% afferma che è trascorsa più di una settimana dall'ultima volta che ha consumato alcol, la percentuale più alta dal 2000.

Considerando tutti i bevitori, compresi coloro che non hanno bevuto nell’ultima settimana, il numero medio di drink consumati negli ultimi sette giorni è di 2,8, il valore più basso registrato da Gallup dal 1996. Questo dato è in calo rispetto ai 3,8 drink di un anno fa e più vicino ai 4,0 drink nei sette anni precedenti. La media più alta da quando Gallup ha iniziato a monitorare questo dato è di 5,1 drink a settimana, registrata nel 2003.

I bevitori statunitensi continuano a citare la birra come la bevanda alcolica che consumano più spesso, superando il 30% che nomina i liquori e il 29% che nomina il vino. Questo è sostanzialmente in linea con i trend osservati negli ultimi sei anni, quando i liquori hanno approssimativamente eguagliato il vino come bevanda preferita. Prima del 2019, i liquori erano all’ultimo posto in termini di popolarità, mentre le percentuali di coloro che preferivano vino e birra variavano, ma con la birra generalmente in testa.

La bevanda alcolica preferita dalle persone varia notevolmente in base al genere: gli uomini sono molto più propensi delle donne a scegliere una birra (52% contro 23%) e le donne sono più propense degli uomini a scegliere il vino (44% contro 14%). Uomini e donne hanno quasi la stessa probabilità di optare per i liquori (rispettivamente il 29% e il 32%). Ci sono modeste differenze in base all’età: i giovani e gli adulti di mezza età sono più propensi rispetto a quelli di età pari o superiore a 55 anni a preferire la birra, mentre i giovani adulti sono i meno propensi a preferire il vino.

Le abitudini di consumo di alcol degli americani stanno cambiando, in concomitanza con la rivalutazione degli effetti dell’alcol sulla salute da parte del mondo medico. Dopo decenni di relativa stabilità, Gallup ha documentato tre anni consecutivi di calo del tasso di consumo di alcol negli Stati Uniti, mentre aumentano le ricerche a sostegno del messaggio “nessuna quantità di alcol è sicura”. A complicare ulteriormente la sfida per le aziende che vendono alcolici, anche i consumatori sembrano ora ridurre la quantità di alcol che bevono. Inizialmente, i giovani adulti sono stati più rapidi dei più anziani ad accettare l’idea che bere sia dannoso, forse perché non erano stati esposti ai consigli precedenti secondo cui un consumo moderato di alcol, in particolare di vino, fa bene al cuore. Ma la convinzione che bere sia dannoso sta ora guadagnando terreno anche tra gli anziani.

Il perdurare di queste tendenze potrebbe dipendere dal fatto che le recenti dichiarazioni sui rischi del bere siano la parola definitiva sull’argomento, in modo simile a come gli avvertimenti sul tabacco negli anni Sessanta del Novecento segnarono l'inizio di un declino a lungo termine del fumo. L’andamento del consumo di alcol negli Stati Uniti potrebbe anche dipendere da quanto medici, autorità sanitarie e responsabili politici rafforzeranno il messaggio che nessuna quantità di alcol è esente da rischi.

Copyright © 2000/2025