Mirabella, Docg Franciacorta Brut Satèn 2020

Mirabella è l’azienda, con sede a Rodengo Salano, fondata nel 1979 da Teresio Schiavi. Dal 2002 è condotta dai figli Alberto e Alessandro, che gestiscono 45 ettari a biologico, per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie. La cantina si distingue per una particolare attenzione verso il Pinot Bianco e per vini a basso o nullo contenuto di solfiti. Il Satèn è vinificato in cemento e barrique, per poi maturare per 36 mesi sui suoi lieviti. La versione 2020 profuma di frutta esotica e lieviti, con tocchi leggermente agrumati e speziati. In bocca il sorso è fragrante e morbido, dallo sviluppo ben profilato, animato da ritorni fruttati continui, e dal finale gradevolmente sapido.

