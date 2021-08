Mirabella, Spumante Brut Nature Pinot Bianco Demetra

Fu nel 1979 che Teresio Schiavi fondò questa realtà produttiva franciacortina, che si trova a Rodengo Saiano nel bresciano. Oggi, la cantina ottiene la sua materia prima da 45 ettari a vigneto, che consentono di produrre complessivamente 350.000 bottiglie, ed è guidata dallo stesso Teresio insieme ai figli Alessandro e Alberto, coadiuvati da Francesco Bracchi. Un’azienda, che specie nel recente passato, ha dimostrato un buon dinamismo, mostrandosi in costante crescita sia sul piano qualitativo che su quello della sostenibilità ambientale e della sensibilità di prodotto, proponendo una gamma di spumanti a basso o nullo contenuto di solfiti. Vini ben eseguiti e coerenti con il proprio luogo d’origine, a conferma della ormai consolidata vocazione dell’areale alla produzione di bollicine da Metodo Classico. Nella linea Demetra, a fianco al Millesimato e al Blanc de Noir, la famiglia Bracchi ha deciso di spumantizzare un Pinot Bianco in purezza che risulta appuntito al naso da note citrine e di uva spina, ammorbiditi dalla dolcezza del tiglio e del miele di acacia; il sorso è cremoso e svela un carattere sapido che via via cede il passo alla frutta candita.

