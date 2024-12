Miramare - Positano (SA)

via Trara Genoino, 27

Indirizzo: via Trara Genoino, 27

Il ristorante Miramare si trova all’interno dell’offerta dell'omonimo Hotel di Positano. Lo Chef Francesco Colantonio propone un menu dove, evidentemente, trionfano le specialità di pesce e la cucina partenopea, rivista con qualche tocco innovativo. Da segnalare, tra gli antipasti, la caesar salad di gamberi, parmigiano reggiano, salsa caesar, lattuga e pomodorini. Oltre ai crudi di mare, la tartare di pescato del giorno, cipollina a lampone e ketchup al pomodoro giallo. Tra i primi, gli spaghetti alle vongole veraci, scorza di limone e prezzemolo o la pasta mista cotta in zuppa di mare, totanetti, patate, pomodorini semidry e provolone del monaco, o le linguine ai ricci di mare. Tra i secondi da provare la frittura gamberi e calamari con mayo a limone o il trancio di pescato del giorno alla griglia con concassè di pomodoro, capperi in fiore, fagiolini e olive taggiasche o il pescato del giorno all’acqua pazza o al sale. E per finire, babà al rum, crema pasticcera e frutta fresca.

