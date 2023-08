Moët & Chandon, Aoc Champagne Demi-Sec Ice Imperial Rosé

Il Rosé Demi-Sec “Ice Imperial” nasce da una cuvée composta quasi esclusivamente da Pinot Noir e Pinot Meunier, con una minima percentuale di Chardonnay e l’utilizzo di vini di riserva per almeno il 20%, con l’aggiunta di un dosaggio zuccherino non secondario, che lo marca in modo inconfondibile. I suoi profumi rimandano alle ciliegie, ai mirtilli e alle fragole, con sfumature che sanno di pompelmo rosa. In bocca, il sorso è tendenzialmente dolce e fruttato, dalla fragranza continua e dalla lunga persistenza. Moët & Chandon (unitosi alla Hennessy Cognac nel 1971 e a Louis Vuitton nel 1987, diventando così parte del gruppo LVMH - Louis-Vuitton-Moët-Hennessy - il più grande gruppo del lusso al mondo) è marchio che ha bisogno di poche presentazioni, rappresentando la storia più antica della Champagne. Oggi, possiede un’estensione vitata di 1.150 ettari a vigneto (per 24.000.000 di bottiglie), distribuiti tra le migliori parcelle della denominazione (Montagne de Reims, Côte des Blancs, Vallée de la Marne, Sézanne e Aube), con il 50% dei vigneti a Grand Cru e il 25% a Premier Cru. Le bollicine di Moët & Chandon hanno bagnato le imprese di Napoleone, le nozze reali dei casati più importanti del mondo, la conquista dell’Oscar e poi le vittorie a Le Mans e in Formula 1, i campioni NBA o quelli di Wimbledon, accompagnando, praticamente, larga parte della storia mondiale passata e attuale.

(fp)

